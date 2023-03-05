Отмечается, что огненный столб поднялся на 20 метров

Мощный взрыв прогремел в воскресенье, 5 марта, в Московской области Российской Федерации. Инцидент произошел на Московском коксогазовом заводе.

Отмечается, что после взрыва на заводе начался очень сильный пожар. Столб пламени поднялся на 20 метров

"Крупный пожар на Москоксе (Московском коксогазовом заводе) в Видном. Сперва был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

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При этом указано, что огонь охватил 200 квадратных метров.

Позже стало известно, что в подмосковном Видном вспыхнула насосная колонна с бензолом. Предварительно, без пострадавших. На данный момент пожар уже локализован.

Пожары в России - что известно

На территории Российской Федерации в последний год все чаще и чаще происходят пожары и гремят взрывы. Так, 25 февраля защитники Украины четыре раза ударили по позициям россиян, в результате чего была поражена радиолокационная станция оккупантов.

28 февраля в российском Ейске Краснодарского края прогремели новые взрывы.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ничего не знает о причинах инцидентов в российских регионах, ведь это территория россиян.

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