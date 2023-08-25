Самое известно кладбище "вагнеровцев" решили переделать так, чтобы на нем не было индивидуальных могил.

После гибели Евгения Пригожина в России уже начали сносить кладбища, на которых похоронены наемники "Группы Вагнера", убитые в Украине.

Как пишет "Самара Онлайн", на кладбище в селе Николаевка, где похоронены несколько сотен "вагнеровцев", и где Пригожин лично открывал памятную стелу, снесли все могилы.

"Кресты и венки собрали в кучу, работает техника, могильные холмы сровняли с землей", — рассказали изданию местные жители.

Как утверждается, кладбище планируют преобразить. Вместо рядов индивидуальных могил с земляными холмиками и крестами над каждой из них, появится ровная площадка, залитая бетоном, с черными пирамидками над каждым захоронением.

Однако выжившие наемники явно не в курсе происходящего и уже записывают возмущенные видеоролики.

Кладбище "Группы Вагнера" в Николаевке

Как ранее писал УНИАН, в России существует не менее семи массовых захоронений наемников "ЧВК Вагнер", не считая индивидуальных могил в родных городах и поселках погибших наемников. На таких групповых кладбищах хоронили тех, кто при вербовке не сообщил контакты родственников, и тех, от кого родственники отказались.

Кладбище вагнеровцев в Николаевке насчитывает несколько сотен могил. В апреле это место посетил лично Евгений Пригожин и пообещал создать здесь "Аллею славы" убитых наемников, чтобы "потомки столетиями помнили об их подвигах".

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