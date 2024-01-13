Также электричества нет в Батайске.

Вечером в субботу, 13 января 2024 года, в российском Ростове-на-Дону произошел блэкаут. В нескольких районах города в домах пропал свет, а вместе с ним – вода и отопление.

"Жители Западного микрорайона остались без электричества. По данным управляющей компании "Комсервис", обесточены улицы Магнитогорская, Заводская, Извилистая и часть Западного. В телеграм-канале УК уточняется, что отключение должно продлиться 2-3 часа. Это вся информация, которая сейчас есть. Читатели сообщают, что нет электричества и в Пролетарском районе, например, в домах у старого аэропорта и в "Красном Аксае", – сообщает ростовское СМИ 161.RU.

Света также нет в Батайске. Кроме того, отмечается, что "Россети" ввели график временного ограничения электроснабжения.

В то же время глава администрации Новочеркасска Ростовской области сообщил, что на линиях "Россетей" произошла авария. Энергетики обещают вернуть свет в течение часа.

Другие новости России

В РФ отключают отопление в тюрьмах. Такой шаг предприняли для того, чтобы чтобы заключенные охотнее шли воевать против Украины. При этом во многих регионах России температура упала до -35°C.

Тем временем под Питером масштабно пригорело – в Шушарах возник сильнейший пожар на складе Wildberries. Сообщалось, что площадь возгорания составляла около 50 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный 5-й уровень сложности.

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