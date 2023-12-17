Хоть россияне уверяют, что "сбито все", губернатор намекнул, что некоторые беспилотники все же долетели до целей.

Неизвестные беспилотники в ночь на воскресенье, 17 декабря, атаковали военный аэродром российским оккупантам в Ростовской области.

Как сообщает "Астра", БПЛА атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Момент массированной атаки попал на видео.

Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, ПВО сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.

"Сегодня рано утром силы ПВО отбили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовская и Каменская. Большинство беспилотников было уничтожено. Жертв нет", - убеждает Голубев.

Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовске базируется 559 гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики СУ-24, СУ-24М, СУ-34.

В то же время в Минобороны РФ отчитались, что якобы их ПВО сбила 33 беспилотника в ночь на 17 декабря над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Затем россияне добавили, что уничтожены еще два БПЛА в Волгоградской области.

Последние взрывы в РФ - что известно

Напомним, что ночь на 26 ноября была тревожной в нескольких регионах России. Как сообщили СМИ и паблики, российская территория была массированно атакована дронами - ночью якобы сбито 11 беспилотников, а еще девять "птичек-убийц" ликвидированы утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, и обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

По одной из версий российской стороны, украинская армия атаковала Тулу беспилотниками, которые похожие на дроны"Герань" (так в РФ называют иранские дроны-камикадзе "Шахед").

Впоследствии в Сети показали момент попадания в дом в Туле. Его окружили силовики и спецслужбы. Россияне разбираются, какие именно Дроны прилетели на их территорию.

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