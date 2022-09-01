В детском саду российского города Чита детям выдали грамоты с государственным гербом Украины.
Об этом пишет местное издание "Чита.Ру".
Инцидент произошел в детском саду № 73 "Семицветик". Воспитанники получили грамоты за участие в конкурсе "Мистер и мисс лето - 2022".
"Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно. Сначала мы и не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" - рассказал отец одного из детей.
После этого родителям начали звонить из дошкольного учреждения с просьбой вернуть грамоты. Им пообещали выдать новые.
Как в российском детском саду оказались грамоты с государственной символикой Украины - неизвестно.
Ранее сообщалось, что ученикам одной из школ на Урале запретили дневники с любыми изображениями, кроме государственной символики.
Напомним, что в Пензе школьник пожаловался силовикам на учительницу, выступившую на уроке с военной речью. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
Похожая ситуация произошла на Сахалине - ученики "сдали" учительницу, которая высказалась против войны в Украине.