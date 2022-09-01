Так их наградили за участие в конкурсе.

В детском саду российского города Чита детям выдали грамоты с государственным гербом Украины.

Об этом пишет местное издание "Чита.Ру".

Инцидент произошел в детском саду № 73 "Семицветик". Воспитанники получили грамоты за участие в конкурсе "Мистер и мисс лето - 2022".

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"Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно. Сначала мы и не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" - рассказал отец одного из детей.

После этого родителям начали звонить из дошкольного учреждения с просьбой вернуть грамоты. Им пообещали выдать новые.

Как в российском детском саду оказались грамоты с государственной символикой Украины - неизвестно.

Ранее сообщалось, что ученикам одной из школ на Урале запретили дневники с любыми изображениями, кроме государственной символики.

Напомним, что в Пензе школьник пожаловался силовикам на учительницу, выступившую на уроке с военной речью. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Похожая ситуация произошла на Сахалине - ученики "сдали" учительницу, которая высказалась против войны в Украине.

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