Животное вопреки правилам пропустила в подземку служба безопасности.

В метро Москвы заметили необычного пассажира: на Кольцевой линии в вагоне проехался пушистый альпака. Несмотря на правила, его пропустила служба безопасности.

"Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать. Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты", - сообщили в Дептрансе российской столицы.

Там отметили, что провозить таких зверей в метро запрещено, так как если бы что-то пошло не так, альпака мог не только пострадать сам, но и нанести вред другим пассажирам или даже остановить движение поездов.

"Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - добавили в ведомстве.

Ранее УНИАН писал, как в Великобритании усыпили альпака по кличке Джеронимо, у которого четыре года назад якобы нашли туберкулез. Животному дважды делали тесты на туберкулез крупного рогатого скота, они дали положительный результат. Департамент продовольствия, окружающей среды и сельских районов приказал усыпить альпака, чтобы остановить распространение болезни.

За судьбой Джеронимо следили очень многие в Британии и за ее пределами. В итоге результаты вскрытия не подтвердили, что животное при жизни болело туберкулезом.

Вас также могут заинтересовать новости: