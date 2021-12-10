За судьбой Джеронимо следили очень многие в Британии и за ее пределами. Его хозяйка Хелен Макдональд вела многолетнюю кампанию по спасению своего питомца.

Результаты вскрытия альпаки Джеронимо не подтвердили, что животное при жизни болело туберкулезом крупного рогатого скота (bTB), хотя именно из-за этого диагноза его усыпили 31 августа этого года.

Британские власти опасались, что альпака станет причиной распространения заболевания, и на его умерщвление был выдан судебный ордер, пишет Би-би-си.

За судьбой Джеронимо следили очень многие в Британии и за ее пределами. Его хозяйка Хелен Макдональд вела многолетнюю кампанию по спасению своего питомца, настаивая на сомнительности метода тестирования, показавшего наличие туберкулеза у альпаки.

Петицию за спасение альпаки подписали сотни тысяч британцев. Макдональд подала несколько исков в Высокий суд, а проиграв дело, пообещала добиваться посмертного вскрытия Джеронимо ради будущей справедливости в отношении других животных.

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"Наконец-то мы получили полные результаты вскрытия, и очевидно, что у этого животного не было туберкулеза, - сказал один из активистов кампании за спасение Джеронимо Доминик Дайер. - Несчастный Джеронимо был убит абсолютно зря, самым жестоким и отвратительным способом, на глазах у мировой прессы".

"Сегодня очень печальный день. Пока ничто в анализах Джеронимо не подтверждает того, что он был инфицирован, - сказал доктор Иэн Макгилл, ветеринар, изучивший первые выводы комиссии по вскрытию. - Мы всегда сомневались в правильности первоначального диагноза, и, как ни грустно, ожидали чего-то подобного".

Ветеринары, представляющие правительство, называют результаты последних тестов недостаточно показательными. По их словам, спорные данные не отменяют того факта, что животное при жизни могло болеть туберкулезом. Кроме того, говорят они, в анализах есть признаки туберкулезного поражения тканей.

Специалисты, вставшие на сторону Хелен Макдональд, заявляют, что прямых признаков поражения в посмертных анализах альпаки нет.

Адвокаты Макдональд подготовили заявление, из которого следует, что диагноз альпаки, приведший к его гибели, был ошибочным. Сама Макдональд пока не прокомментировала последние события.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс выразила сочувствие Хелен Макдональд и всем хозяевам, чьи питомцы оказались жертвами такого ужасного заболевания.

Как сообщал УНИАН, Хелен Макдональд привезла Джеронимо в Англию из Новой Зеландии в августе 2017 года, и все это время животное находилось на ее ферме в Викваре, недалеко от Бристоля.

В ноябре того же года анализы животного дважды дали положительный результат на туберкулез.

Британские власти посчитали, что животное приехало из Новой Зеландии уже зараженным и могло стать причиной распространения заболевания, способного обернуться катастрофой для сельского хозяйства страны.

31 августа 2021 года сотрудники департамента продовольствия, окружающей среды и сельских районов увели животное с фермы под конвоем полиции, и в тот же день альпаку усыпили.

Автор: Ирина Погорелая