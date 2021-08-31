Его владелица называла эти действия варварскими.

В Великобритании усыпили альпака по кличке Джеронимо, у которого четыре года назад нашли туберкулез.

Об этом пишет BBC.

Джеронимо дважды делали тесты на туберкулез крупного рогатого скота, они дали положительный результат. Департамент продовольствия, окружающей среды и сельских районов приказал усыпить его, чтобы остановить распространение болезни.

Владелица альпака Хелен Макдональд подавала несколько исков в Высокий суд, чтобы спасти его. Она называла эти действия варварскими.

Читайте такжеВо Львове на улице нашли вьетнамскую свинку (видео)Сотрудники Defra, одетые в синие комбинезоны, очки и маски, в сопровождении полиции прибыли на ее ферму в Викваре и увели Джеронимо.

Сторонники женщины разбили лагерь на ферме, пытаясь помешать прибытию официальных лиц. Некоторые из них пытались уговорить полицейских остановить это.

Одну женщину ненадолго арестовали после того, как она обстреляла полицейских из водяного пистолета.

Владелица альпака просила провести тестирование в третий раз или оставить его в живых, чтобы помочь исследовать болезнь. Однако сегодня животное усыпили.

Казнь альпака в Британии

У 8-летнего животного по кличке Джеронимо в 2017 году нашли туберкулез, распространенный и очень заразный среди рогатого скота.

Его хозяйка на протяжении четырех лет оспаривала приговор в судах.

Неравнодушные британцы собрали петицию с тысячами голосов и отправили около 25 тысяч фунтов стерлингов на его спасение.

Автор: Людмила Жерновская