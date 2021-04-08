Когда животное научится уверенно переносить вес, ему планируют установить специальный протез, чтобы оно смогло бегать с другими альпаками.

В Германии маленькая альпака, которая осиротела и получила травму при рождении, снова смогла бодро передвигаться благодаря специальной коляске.

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Как сообщает Reuters, у зверюшки, которую назвали Мари Хоуп, были сильно повреждены задние ноги во время тяжелых родов, при которых ее мать и сестра умерли.

Нынешняя владелица альпаки Роня Пол впервые увидела ее на ферме у друзей. Девушка так расчувствовалась, что решила подарить крошечной сиротке дом и специальный колесный жгут для прогулок.

"Она прыгала так, как будто хотела показать всем, что у нее сильный характер и она хочет жить, даже если две ее ноги ранены", - рассказала девушка.

Привезя своего нового питомца на ферму вблизи Франкфурта, где она работает, Роня сразу же отправилась к ветеринару, который ампутировал одну заднюю лапу маленькой альпаки и связал ее с компанией, которая производит инвалидные коляски для животных.

Сейчас Мари Хоуп уже привыкла к своему новому "помощнику" и постепенно знакомится с другими обитателями фермы. Владелица животного рассказывает, что животное много проблем решает самостоятельно - если оно упадет, оно встанет само.

"Как только она сможет переносить вес на третьей ноге, она получит искусственную конечность и присоединится к стаду альпаки моего парня, чтобы жить нормальной жизнью альпаки", - добавляет Роня.

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Автор: Марина Григоренко