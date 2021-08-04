После этого женщину задержали, однако она отрицает свою вину и обвиняет правоохранителей в избиении.

В России женщина устроила дебош в самолете, который прилетел в московский аэропорт из турецкого курорта. Пассажирка закурила прямо на борту, после чего ее задержала полиция. Однако свою вину россиянка не признает, а правоохранителей она обвиняет в избиении.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Так, россиянка возвращалась домой из Бодрума в Москву. На борту самолета, где она находилась в бизнес-классе, женщина устроила дебош - закурила сигарету и громко ссорилась с бортпроводниками.

Известно, что россиянка закурила уже после посадки самолета, однако это не освобождает ее от ответственности - на борту нельзя курить в любом случае. В аэропорту у трапа женщину уже ждали сотрудники полиции. Они составили на нее административный протокол о мелком хулиганстве и отпустили. Однако сама россиянка рассказывает совсем другую историю происшествия.

"Я не курила! Я избита в отделении полиции! У меня сломана нога! Мне хотели вколоть что-то" - заявила россиянка в телефонном разговоре с журналистами.

Читайте такжеМосква неадекватно отреагировала на воспоминания Зеленского о крымских рапанахПо словам женщины, в отделении полиции на неё якобы напали правоохранители и медицинский работник. Теперь она намерена снять побои и продолжает утверждать, что не курила в салоне самолета.

По данным СМИ, женщина, которая закурила на борту, 52-летняя Ирина Таммируусу — она является гендиректором одной из турфирм Москвы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России прохожий вколол девочке неизвестное вещество. Мужчина якобы догнал подростка и сделал укол.

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Автор: Иван Бойко