Оппозиционер вернулся из Германии в Россию.

Перед задержанием в Москве российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с небольшой речью в аэропорту.

Читайте такжеНавального, анонсировавшего возвращение в Россию, объявили в розыскКак пишет Telegram-канал «Телеканал Дождь», он сказал, что прав и ничего не боится:

«Это лучший мой день за последние пять месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».

После того, как его задержали, супруга Алексея Навального Юлия кратко прокомментировала ситуацию, передает Telegram-канал nexta_live.

«Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полёты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою Родину обратно. Самое главное, что Алексей сегодня сказал: он не боится. Я тоже не боюсь, и вас всех призываю не бояться!».

Задержание Навального в Москве: что известно

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

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Автор: Катерина Шварц