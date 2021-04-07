В России в Нижнем Новгороде во время отработки нападения на инкассаторов случайно убили молодого парня - 23-летнего сотрудника охранной фирмы Олега Коробкова.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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«Один из охранников решил показать, как он защищался бы от преступника: схватил пистолет у коллеги - и случайно нажал на курок. Пуля попала в грудь 23-летнему охраннику, чуть ниже сердца. Он скончался на месте», – говорится в сообщении.
Момент выстрела попал на видео.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
Убийство охранника в России: что еще известно
Как пишет Telegram-канал LifeShot, служебное оружие было заряжено боевым патроном.
Пуля попала в грудь чуть ниже сердца. Раненый не дождался «скорой», он умер на руках у прибывших на место полицейских.
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