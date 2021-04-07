Пуля попала в грудь чуть ниже сердца, парень скончался на месте.

В России в Нижнем Новгороде во время отработки нападения на инкассаторов случайно убили молодого парня - 23-летнего сотрудника охранной фирмы Олега Коробкова.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеРоссиянка связывала дочь, чтобы не мешала ей выпивать с новым мужем (фото)Учения должны были сымитировать, как прикрывают инкассаторов с ценностями от грабителей, но все сразу пошло не так.

«Один из охранников решил показать, как он защищался бы от преступника: схватил пистолет у коллеги - и случайно нажал на курок. Пуля попала в грудь 23-летнему охраннику, чуть ниже сердца. Он скончался на месте», – говорится в сообщении.

Момент выстрела попал на видео.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Убийство охранника в России: что еще известно

Как пишет Telegram-канал LifeShot, служебное оружие было заряжено боевым патроном.

Пуля попала в грудь чуть ниже сердца. Раненый не дождался «скорой», он умер на руках у прибывших на место полицейских.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц