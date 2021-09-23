Один из супергероев Фастос оказался представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, который воспитывает ребенка со своим партнером.

Российские дети и подростки вряд ли смогут попасть в кинотеатры на новый супергеройский блокбастер "Вечные" от Marvel - фильм получил ограничение "только для взрослых".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Бюллетень кинопрокатчика".

Возрастное ограничение "18+" лента получила из-за наличия ЛГБТ-персонажей. Один из главных героев - представитель расы Вечных Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри - не просто оказался нетрадиционной сексуальной ориентации, но и воспитывает вместе с партнером ребенка.

Читайте такжеMarvel показала трейлер нового супергеройского фильма "Вечные" с ДжолиВечные — это раса могущественных пришельцев, созданных богоподобными существами Целестиалами и посланных на Землю. Каждый из них обладает невероятно сильными и уникальными способностями.

В новом фильме Вечные будут защищать человечество от своих извечных врагов - Девиантов, которые обрушатся на Землю после победы над суперзлодеем Таносом в ленте "Мстители: Финал".

Напомним, что премьера фильма в Украине должна состояться 4 ноября 2021 года. Главные роли в блокбастере исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Лия Макхью, Барри Кеоган и другие.

Режиссер картины - оскароносная Хлоя Чжао, для которой это стало первым крупнобюджетным блокбастером в карьере.

Ранее УНИАН уже сообщал о планах Marvel ввести в свою киновселенную первого супергероя-трансгендера.

Автор: Станислав Кожемякин