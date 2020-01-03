В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
04:21, 03 января 2020Кино и музыка
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Кроме того, в новом фильме киновселенной, который выйдет в этом году – «Вечные», появится первый сверхчеловек-гей.
В Marvel рассказали об особенностях новых героев / фото из открытых источников
В киновселенной Marvel в скором времени появится первый супергерой-трансгендер.
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Как сообщает BBC, такое заявление в Нью-Йоркской киноакадемии сделал глава студии Marvel Кевин Файги.
По его словам, этот герой будет представлен совсем скоро, фильм с ним уже снимается.
Кроме того, в новом фильме киновселенной, который выйдет в этом году – «Вечные», появится первый сверхчеловек-гей.
В «Вечных» также появится глухой супергерой, а в еще одном грядущем фильме от Marvel «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец» представят первого «азиато-американского» супергероя.
Ранее в России женщину-трансгендера Мишель решили посадить в мужскую колонию.
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