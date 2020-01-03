В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер

Кроме того, в новом фильме киновселенной, который выйдет в этом году – «Вечные», появится первый сверхчеловек-гей.

В киновселенной Marvel в скором времени появится первый супергерой-трансгендер.

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Как сообщает BBC, такое заявление в Нью-Йоркской киноакадемии сделал глава студии Marvel Кевин Файги.

По его словам, этот герой будет представлен совсем скоро, фильм с ним уже снимается.

Кроме того, в новом фильме киновселенной, который выйдет в этом году – «Вечные», появится первый сверхчеловек-гей.

В «Вечных» также появится глухой супергерой, а в еще одном грядущем фильме от Marvel «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец» представят первого «азиато-американского» супергероя.

Ранее в России женщину-трансгендера Мишель решили посадить в мужскую колонию.