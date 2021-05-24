В первом трейлере "Вечных" зрителям наконец показали предысторию героев, а также их костюмы и суперсилы.

Киностудия Marvel наконец представила первый полноценный тизер нового супергеройского фильма "Вечные" (Eternals), который должен выйти в кинопрокат 5 ноября 2021 года.

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Фильм будет относится к Четвертой фазе киновселенной Marvel и должен познакомить зрителей с новой командой супергероев, которым предстоит защищать человечесство после событий фильма "Мстители. Финал", фактически завершившего историю классической команды Мстителей.

Эти новые герои - так называемые Вечные, являющиеся бессмертной инопланетной расой. Они тайно живут на Земле более 7 тысяч лет, однако теперь герои воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.

В первом трейлере "Вечных" зрителям наконец показали предысторию героев, а также их костюмы и суперсилы.

Не обошлось и без забавной отсылки к "Мстителям". Героиня Лии Макхью - вечно юная Спрайт - спрашивает: "Когда Стива Роджерса и Железного человека больше нет, кто поведет Мстителей? На что герой Ричарда Мэддена - тактический лидер Вечных Икарис - отвечает: "Я могу их повести". После секундной паузы все дружно смеются. Что ж, совсем скоро мы узнаем, суждено ли ему это сделать...

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Лия Макхью, Барри Кеоган и другие.

Режисером картины стала триумфаторка всех возможных престижных кинопермий 2020-2021, включая "Оскар" и "Венецианский кинофестиваль", Хлоя Чжао ("Земля кочевников"). Для нее это будет первый крупнобюджетный блокбастер в карьере.

Четвертая фаза киновселенной Marvel: что нужно знать

События четвертой фазы киновселенной Marvel происходят после фильма "Мстители: Финал". Танос побежден, исчезнувшие обитатели Вселенной вернулись к жизни, а многие герои покинули киновселенную. Теперь миру нужны новые герои.

Особенностью четвертой фазы является то, что теперь в рамках одной киновселенной объединяются полнометражные фильмы, которые выходят в кинотеатрах, и сериалы, которые выпускаются на стриминговом сервисе Disney+. Таким образом создатели планируют постепенно вводить новых персонажей и давать возможность лучше раскрываться тем героям, чьи истории изначально пришлось ограничивать из-за кинотеатрального хронометража. При этом немало актеров играют своих персонажей как в фильмах, так и сериалах.

Изначально в качестве переходного фильма должен был выступить боевик "Черная вдома", раскрывающий историю Наташи Романофф до финала. Однако из-за пандемии его премьеру перенесли более чем на год - теперь он должен выйти в июле 2021 года.

В результате открывать четвертую фазу пришлось сразу трем сериалам - "Ванда/Вижен" и "Сокол и Зимний солдат", выпущенным в январе-апреле 2021 года, а также "Локи", который должен выйти в июне 2021 года. Первые два сериала уже получили восторженные отзывы критиков и зрителей, а также начали собирать первые награды - на церемонии MTV Movie & TV Awards 2021, которая прошла в ночь с 16 на 17 мая, они в сумме получили шесть наград, победив во всех категориях, в которых они были номинированы.

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Автор: Марина Григоренко