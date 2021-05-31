Полицейские обнаружили в его квартире 471 грамм мефедрона.

В Москве задержали чемпиона Европы по легкой атлетике 28-летнего Ильгизара Сафиуллина. У него в квартире нашли полкилограмма мефедрона.

Как пишет Telegram-канал Mash, спортсмена подозревают в сбыте веществ.

«В 2010-м парень быстрее всех в Европе бегал на дистанцию 3000 метров. С тех пор многое изменилось, и Ильгизар решил использовать свои навыки, чтобы быстрее распространять эцсамое на местности. Однако долго не пробегал – чемпиона навестили копы и обнаружили в квартире 471 грамм допинга. Сошел с дистанции на скорости», – говорится в сообщении

По информации Telegram-канала 112, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Сообщается, что Ильгизара остановили на одной из столичных улиц сотрудники полиции, когда он шел к себе домой. При себе у него нашли пакетики с порошком.

Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Ильгизар Сафиуллин: что известно о спортсмене

Чемпион России среди юниоров 2010 года.

Выступал на чемпионате мира среди юниоров 2010 года, но не смог пробиться в финал.

Чемпион Европы по кроссу 2011 года среди юниоров.

На чемпионате мира 2013 года в Москве не смог выйти в финал.

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Автор: Катерина Шварц