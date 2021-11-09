Также следствие выяснило, что священник систематически пил с мальчиками алкоголь и употреблял наркотики.

В Еврейской автономной области (РФ) суд вынес приговор священнику и его помощнику-звонарю за растление нескольких десятков детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уже бывший священник получил 18 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и с ограничением свободы на два года.

Звонаря приговорили к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года.

Читайте также"Это моя территория": в России священник избил прихожан из-за съемки (видео)В прокуратуре говорят, что речь идет о растлении 53 несовершеннолетних: у священника 51 эпизод, у звонаря - пять, два преступления они совершили совместно. Сами подсудимые вину признали частично.

По данным агентства, иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова), настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района, задержали в конце 2019 года. С 2007 года он работал с детьми.

Одна из местных жительниц, имея подозрения насчет иеромонаха, обратилась в Следственный комитет. Во время обыска у священника нашли коллекцию "предметов далеко не духовного предназначения". Тогда же следствие выяснило, что в преступлениях против детей участвовал и помощник Спиридона - звонарь Сергей Моос.

По некоторой информации, дело о растлении разрослось до более чем 20 томов. Всего Спиридона судили по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними, а его помощника по одной - "Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними".

Речь идет также шла о сексуальном насилии над детьми, изготовлении порнографии, понуждении к сексу. Также следствие выяснило, что священник систематически пил с мальчиками алкоголь и употреблял наркотики. Абрамов уже отстранен от служения в церкви.

Как сообщал УНИАН, ранее в Оренбургской области российский священнослужитель получил 13 лет тюрьмы за сексуальное насилие над детьми. С января 2019 года по февраль 2020-го настоятель приходов Асекеевского района изнасиловал троих несовершеннолетних. Кроме того, одного из детей он систематически спаивал алкоголем.

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Автор: Катерина Комолова