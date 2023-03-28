Лидируют по числу убийств регионы на границе с Украиной.

В прошлом году в России впервые за 20 лет выросло число убийств и покушений на убийство.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад адвокатского объединения "Травмпункт", до 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала "устойчивое сокращение" убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% - до 7628.

Авторы доклада "Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах" отмечают существенный рост числа убийств и покушений на убийство в приграничных с Украиной регионах, где Россия ведет войну.

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Лидируют по числу убийств регионы на границе с Украиной. В Белгородской области зарегистрированное число убийств и покушений выросло по сравнению с 2021 годом с 52 до 102, а в Курской - с 58 до 89. Также рост отмечен в Москве - с 269 до 413.

Убийства в РФ - последние новости

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