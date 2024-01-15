Врачи объясняют это пандемией, социально-экономическими потрясениями и "усилением геополитических противостояний".

В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев установления диагноза "алкогольная зависимость". Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

Так, с 2010 по 2021 год количество впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти вдвое — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи обнаружили 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные эксперты объясняют откат комплексом причин - пандемией, социально-экономическими потрясениями и "усилением геополитических противостояний".

Врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев подтвердил изданию, что в "доковидный период" было заметно снижение алкоголизации российского населения.

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"Во-первых, это общий результат работы государства и общества в целом. ... Вторая причина - глобальное изменение самого характера зависимости. Современная молодежь перестает пить алкоголь и переходит на нехимические виды зависимости, в частности игроманию. Например, номофобия - зависимость от мобильного телефона или страх остаться без него", - пояснил врач.

При этом Исаев соглашается, что "социально-экономические потрясения, усиление геополитических противостояний и санкционного давления" в последние годы "несколько приостановили" положительную динамику сокращения употребления россиянами алкоголя.

Алкоголизм россиян - последние новости

Россияне нервничают из-за наступления ВСУ, пьянствуют и стреляют друг в друга. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Также УНИАН сообщал, что на Херсонщине возросло количество случаев дезертирства оккупантов и ограблений. Как рассказали в Центре национального сопротивления, одной из причин является низкая дисциплина в ВС РФ, из-за чего в армии врага пьянство и случаи дезертирства процветают.

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