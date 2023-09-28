Ожидаемо, что на территории царят антироссийские настроения.

На временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местных со стороны российских захватчиков.

Как сообщает Центр национального сопротивления, солдаты РФ угоняют автомобили и деньги под предлогом "борьбы с подпольем". Кроме того, людей обвиняют в якобы "нелояльности" и помощи Вооруженным силам Украины, после чего грабят их дома.

"Причиной тому, кроме "загадочности русской души", является низкая дисциплина в Вооруженных силах Российской Федерации, из-за чего в армии врага также процветает пьянство и случаи дезертирства", - добавили в ЦНС.

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В связи с нынешней ситуацией оккупационная администрация даже пожаловалась в Кремль, ведь в регионе царят "антироссийские настроения".

Война в Украине - ситуация на оккупированной территории

Россияне продолжают проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях юга Украины. В частности, на Херсонщине, выдавая паспорта РФ, они вручают мужчинам повестки в военкомат для постановки на учет.

Кроме того, захватчики пытаются "перевоспитать" украинских детей из-за милитаризации образования и распространения пропаганды в учебных заведениях, "посвящают" их в "орлят РФ".

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