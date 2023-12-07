Он нашел другой способ справиться со стрессом.

Популярный украинский певец, который недавно выпустил хит "Спалахи", ранее рассказывал о том, что страдает алкоголизмом. Именно таким образом он пытался бороться со стрессом.

Однако впоследствии он понял, что эта привычка негативно влияет на его жизнь, поэтому начал отказываться от алкоголя.

В интервью УНИАН он рассказал, что обращался к профессионалам за диагностикой. Как оказалось, у него нет генетической зависимости от алкоголя.

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"Мне просто нравится пить на домашнем уровне. Я контролирую количество алкоголя и чувствую границы. Чаще всего пью в компании или когда испытываю стресс. В то же время могу легко отказаться от любого алкоголя на месяц и более. Я действительно стал меньше пить, потому что с годами организм по-другому реагирует на спиртное. И на сахар, и на хлеб... Алкоголь омрачает сознание. А со светлой головой я всегда более продуктивен. Поэтому сейчас я более ответственно отношусь к своей диете", - рассказал Позитив.

Он добавил, что сейчас бороться со стрессом и депрессивным состоянием ему помогает активная деятельность.

"В моем случае важно работать над собой, находить себе задачу, ставить цель, к которой ты идешь. Бездействие вызывает апатию", - подытожил артист.

Напомним, ранее Позитив сказал, что стоит на воинском учете и уже прошел комиссию. Он готов защищать Украину с оружием в руках.

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