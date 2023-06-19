ГУР Минобороны перехватило очередной разговор росйского военнослужащего с матерью.

Российские военные нервничают из-за наступления Вооруженных сил Украины, пьянствуют и стреляют друг в друга.

Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки Украины разговоре одного из российских военных с матерью.

"Ну, я говорю, обстановка напряженная, х*р поймешь, что происходит. Вот, с разведчиками общался, так говорят, стянули сюда почти все, что у них есть... Даже вертолеты летают, у нас повышенная воздушная опасность здесь... Я уже столько ранений перевидел, знаешь сколько?.."

На это мать: "Кошмар какой-то! Вот не воюете, бл*, и сидите под этими обстрелами".

Военный продолжает: "Я говорю, х*р поймешь, чего от хохлов-то ждать - уже подсохло более-менее дороги, стянули сюда - х*р поймешь, вертолеты... Такие колонны проходят! Я не знаю, почему их пропускают, их замечают, почему не обстреливают?"

На вопрос матери, когда он в город поедет отвечает, что "нех*р там делать", потому что "только бухают да стреляют друг в друга" там.

Мать спросила: "Кто, мирные жители?"

"Кто, бл*.. Наши! Кто там живет в городе. Водка ящиками идет, бл*, за одну ночь! Топорами друг друга бьют и стреляют. Из 1-й роты мужик застрелиться хотел, стрельнул себе из автомата в подбородок, так у него пуля просто через нос вышла, а сам выжил! Дебил! Один, вон, промедол себе уколол, то топором ударил человека по руке", - рассказал оккупант.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 630 российских оккупантов. Общие потери врага с начала широкомасштабной войны составляют уже около 220 тысяч 450 человек.

Также известно, что командиры российских оккупационных войск, находящихся на Луганщине, получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю.

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