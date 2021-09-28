Он обрушился на самосвал МАН и автомобиль Газель.

В Пермском крае (Россия) упал пешеходный переход на 50 километре автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 2:30 во вторник, 28 сентября. Переход обрушился на самосвал МАН и автомобиль Газель. В результате ЧП погибли люди.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Сотрудниками ГИБДД организовали объезд через деревню Платошино и Кукуштан.

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Напомним, в 2020 году в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания.

На опубликованных кадрах видно, что разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз, рабочий побежал в сторону люльки, в которой его ждал напарник.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" был одним из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе.

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Автор: Виолетта Орлова