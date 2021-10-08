Более 170 семей школьников потребовали отстранить преподавателя.

В Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств родители учеников восстали против учителя математики Георгия Миррора, который практикует БДСМ и делится соответствующим контентом в соцсетях.

Как пишут "Известия", более 170 семей школьников потребовали отстранить учителя.

"Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, все были в шоке. Пишет, что преподает математику, а дополнительно оказывает услуги обучения БДСМ, сессии порки и стрижки собак", – рассказал один из возмущенных отцов.

Чтобы добиться увольнения преподавателя, родители учеников обращались к администрации школы, в Генпрокуратуру, Минкультуры, Российскую академию художеств и Роспотребнадзор. После их обращения в полицию учитель уволился сам.

Читайте такжеБДСМ в церкви: в США священник попался на алтаре с двумя доминатрикс (видео)В свою защиту он заявил, что воспитанием детей должны заниматься родители, а личная жизнь учителя не имеет к образовательному процессу никакого отношения.

Ранее сообщалось, как на линейке в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец живота.

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Автор: Катерина Шварц