Держала за ноги: в Австралии поклонница БДСМ убила студента секс-игрушкой (фото)

Как заявила австралийка, когда парень появился в ее доме, то ее "темная сторона" вышла наружу.

Жительница Австралии Джейми Ли Долегей во время любовных утех случайно задушила парня проводом от секс-игрушки.

Об этом сообщает Daily Star.

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Летом 2018 года Долегей пригласила к себе иностранного студента Маулина Ратода, с которым познакомилась в интернете. Она сразу предупредила, что любит сексуальные игры с удушением. Молодого человека это не смутило, и он согласился стать любовником девушки.

Как заявила австралийка, когда Ратод появился в ее доме, то ее "темная сторона" вышла наружу.

"Я заявила, что не позволю ему выйти из дома, а он сказал, что ему все равно. Я говорила ему: "Ты понимаешь, как близко мои руки к твоему горлу? Ты достаточно силен, чтобы со мной справиться?". Он сказал, что он сильный. Я предложила ему проверить это", - рассказала австралийка.

Потом она села на мужчину, набросила ему на шею провод от секс-игрушки и начала душить, держа за ноги.

Врачи не смогли спасти студента. Он умер на следующий день после встречи с Долегей.

20-летнюю девушку признали виновной в непредумышленном убийстве. Приговор ей вынесут весной 2020 года.