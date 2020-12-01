После начала пандемии женщина перевела общение с клиентами в онлайн, ее преподавательская работа также ведется удаленно.

Преподавательнице американского колледжа из-за сокращения учебной нагрузки пришлось пойти в доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в садомазохистских практиках), чтобы заработать на жизнь.

Она рассказала об этом изданию The Daily Beast.

Женщина, пользующаяся псевдонимом Госпожа Сноу, работает адъюнкт-профессором в одном из американских колледжей. В отличие от штатных профессоров, адъюнкты зарабатывают меньше баристы в Starbucks.

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В прошлом году начальство Сноу неожиданно сократило ее учебную нагрузку, и она осталась без денег на жилье и выплату кредитов.

«Пришлось проглотить гордость и неохотно смахнуть пыль со своего корсета», - рассказывает женщина.

В аспирантуре Сноу уже подрабатывала доминатрикс, поэтому без труда нашла работу. Она специализируется на телесных наказаниях вроде избиений плетями и розгами и получает за это 90 долларов в час.

После начала пандемии женщина перевела общение с клиентами в онлайн, ее преподавательская работа также ведется удаленно.

«Я получаю больше денег в час, когда притворяюсь профессором в БДСМ-данжене, чем когда я профессор в реальной жизни», - признается она.

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Автор: УНИАН