За одиозное заявление педагога буду судить за "дискредитацию" армии РФ.

В Нижегородской области РФ 25-летняя учительница английского языка Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы их не отправили на войну в Украину.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "База".

Лизункова якобы произнесла свою речь через два дня после приказа Путина о частичной мобилизации. Педагог заявила во время общения со студентами, не стоит отправляться на "спецоперацию" в роли пушечного мяса, ведь "Украина сильнее и все равно победит". Лучше, по мнению девушки, просто сесть в тюрьму.

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Смелую промому Лизунковой оценили не все студенты. О монологе учительницы мигом доложили полиции. В отношении Лизунковой оформили протокол за "дискредитацию российской армии". Теперь ее ждет штраф или административный арест.

Как сообщал УНИАН, в России массово оформляют протоколы за "дискредитации" армии оккупантов. Нарушителями становятся не только известные люди и лидеры мнений, но и рядовые россияне.

Недавно в российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Россияне также охотно "сдают" собственных родственников за антивоенную позицию. В частности, мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол, "выражает антироссийские настроения" и настраивает их ребенка против властей РФ.

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