В Новосибирске проведут фестиваль в честь Сталина
16:38, 06 июня 2019Русский міръ
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Закончить празднество планируют флешмобом под названием "Артиллеристы, Сталин дал приказ!".
В Новосибирске проведут фестиваль в честь Сталина / REUTERS
В российском Новосибирске состоится фестиваль в честь Иосифа Сталина.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятия состоится в центре города, возле мэрии.
«Название чудесных мероприятий будущего феста: "Сталин и современность", "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" и всё в этом духе. Списки (хех) гостей тоже есть — глава Новосиба коммунист Анатолий Локоть, его однопартийцы и местные жители», – говорится в сообщении.
«Закончить празднество планируют салютом и флешмобом под названием "Артиллеристы, Сталин дал приказ!», – отмечают журналисты.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске на территории обкома КПРФ установили трехметровый памятник Иосифу Сталину.
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