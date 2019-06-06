В Новосибирске проведут фестиваль в честь Сталина

Закончить празднество планируют флешмобом под названием "Артиллеристы, Сталин дал приказ!".

В российском Новосибирске состоится фестиваль в честь Иосифа Сталина.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятия состоится в центре города, возле мэрии.

«Название чудесных мероприятий будущего феста: "Сталин и современность", "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" и всё в этом духе. Списки (хех) гостей тоже есть — глава Новосиба коммунист Анатолий Локоть, его однопартийцы и местные жители», – говорится в сообщении.

«Закончить празднество планируют салютом и флешмобом под названием "Артиллеристы, Сталин дал приказ!», – отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на территории обкома КПРФ установили трехметровый памятник Иосифу Сталину.