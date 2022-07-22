Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом пишут российские СМИ.
Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ходе действий Вооруженных сил Российской Федерации, в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия.
"Судом удовлетворено ходатайство в отношении Дмитрия Гордона об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу заочно", - говорится в сообщении суда.
Поводом к "расследованию" послужило то, что журналист в телевизионном эфире призывал начать против России "агрессивную войну с использованием ядерного оружия". Его объявили в федеральный розыск в России.
В апреле Гордона включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
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