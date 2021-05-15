В Москве студентка продала девственность за поддельный Iphone 12 Pro и попросила полицию наказать обманщика.
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Сообщается, что 19-летняя девушка решила подзаработать на своей невинности и разместила в сети объявление о ее продаже за 2 тысяч долларов.
На объявлении откликнулся 37-летний мужчина. Спустя месяц сделка была осуществлена, однако покупатель заявил, что денег у него нет, и заплатил девушке телефоном. Уже дома студентка обнаружила, что это подделка, и обратилась в полицию.
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