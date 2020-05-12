Убийство девочки собственной матерью под Харьковом: следствие выяснило жуткие подробности трагедии

Следователи считают, что убийство произошло на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений".

Жительница поселка Подворки Харьковской области, которая подозревается в жестокой расправе над собственной 13-летней дочерью, по версии следствия нанесла ребенку не менее 20 ударов ножом.

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Как сообщает ТСН, об этом свидетельствуют материалы следствия по убийству, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

"В ночь с 29 на 30 апреля лицо, находясь по своему месту жительства вместе с малолетней дочерью, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с преступным умыслом, направленным на лишение жизни малолетней с особой жестокостью, предвидя реальную возможность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти потерпевшей, находящихся в причинной связи с деянием, а также желая их наступления, нанесла не менее 20 ударов ножом по голове и в лицо потерпевшей, осознавая при этом, что причиненные телесные повреждения наносили потерпевшей большие страдания", - говорится в материалах.

Там же отмечается, что от полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте, а подозреваемая, отделив ножом ее голову от тела, и положив отделенную часть тела убитой в полимерный пакет, покинула место совершения преступления и ушла в направлении Харькова, где была обнаружена полицейскими.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека. Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживал вместе со своей сестрой и ее дочерью.

В конце-концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.