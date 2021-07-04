В российском Первоуральске пьяный отец без прав сел за руль, взяв с собой двоих маленьких детей, и попал в аварию. Пятилетняя девочка погибла, а семилетний мальчик в больнице.
Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
"Нетрезвый водитель погубил собственную пятилетнюю дочь, перевозя ее в нарушение правил перевозки детей на коленях. Мужчина придавил дочь своим телом. Еще один пассажир, его семилетний сын, находится в больнице", - говорится в сообщении.
ДТП произошло накануне около 19:00 в районе 8 км подъездной автодороги к озеру Глухое. По словам полиции, 37-летний житель Екатеринбурга за рулем "Фиат Дукато" недостаточно контролировал движение машины, съехал с проезжей части вправо и врезался в дерево.
Читайте такжеРоссиянка оставила в квартире 40 кошек и ушла в запой: животные стали каннибалами (видео)В момент аварии девочка была на коленях у отца - она погибла. Второй ребенок, семилетний сын водителя, ехал на пассажирском сиденьи. Он получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу. Сам водитель в ДТП не пострадал.
Правоохранители выяснили, что мужчину ранее лишили прав и садиться за руль ему было нельзя. Несмотря на внешние признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Полиция составила административные материалы за отказ проходить медицинское освидетельствование и за нарушение правил перевозки детей. Водителя задержали, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В России за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3 000 рублей (около 1 120 грн), а за управления автомобилем в состоянии опьянения - административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей (около 11 200 грн), а также лишение права управления автомобилем на 18 месяцев.
В случае, если транспортным средством управляет лицо в состоянии опьянения, не имеющее права управления автомобилем, предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.
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