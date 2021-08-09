Активист направил по поводу действий лагеря запрос в прокуратуру.

Российский детский санаторий "Талый ключ" на Урале обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних. В лагере провели "День наоборот" - активность, в которой мальчики переодевались в девочек, а девочки – в мальчиков.

Как сообщает Е1, данный факт возмутил руководителя "Областного Совета отцов" (Свердловская область) Вячеслава Бальцевича. Он узнал о подозрительной активности от матери одного из детей и обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды.

"Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?", - задается вопросом россиянин.

На видео из лагеря можно видеть, что дети действительно включились в игру. Но автор видео – мальчик, играть не хочет.

Мама ребенка пояснила, что в их семье у мужчин не принято надевать женскую одежду. Она попросила его "не участвовать в этой вакханалии и прислать видео".

Читайте такжеМежду противниками ЛГБТ-рейва и полицией произошла крупная стычка в центре Киева (фоторепортаж, видео)

Бальцевич тем временем поясняет, что такие "Дни наоборот" считает опасным для "мужественности". По его мнению, организаторы игры должны понести ответственность.

Ранее в Санкт-Петербурге кофейня PinkyPop не смогла заказать в типографии "Акварель" стикеры и плакаты с участниками k-pop групп BTS и Stray Kids. В типографии решили, что предложенные им фото исполнителей – это пропаганда ЛГБТ.

Автор: Дмитрий Захаров