Марш равенства-2021 в воскресенье прошел успешно, считают организаторы.

В воскресенье, 19 сентября, в Киеве в Марше равенства-2021 в защиту прав ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры), который был организован общественной организацией KyivPride, приняли участие, по разным данным, от 2,5 тыс. человек до 7 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, одна из организаторов Марша – директор ОО "Киевпрайд" Ленни Эмсон – заявила о 7 тыс. участниках.

"Это уже 10-й юбилейный "Киевпрайд". Он прошел успешно и спокойно. Никаких провокаций, кроме той женщины, которая легла на дорогу и пыталась помешать движению колонны, не было. Полиция сработала прекрасно. Мы ее за это очень благодарим. По нашим подсчетам, пришло около 7 тысяч человек", – сказала Емсон.

Также она добавила, что в марше приняли участие представители посольств Канады, Германии, США.

Как сообщили корреспонденту УНИАН полицейские на месте происшествия, в мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Марш равенства-2021 в Киеве начался в 11.00, а по состоянию на 12.00 подходил к концу. Участники мероприятия начали шествие по ул. Владимирская и дошли до площади Льва Толстого. Параллельно в столице проходила акция противников ЛГБТ.

В центре Киева было очень много правоохранителей, были установлены кордоны. Во время Марша столкновения не были зафиксированы.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Дмитрий Хилюк