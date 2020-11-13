Депутат развращал школьниц / фото asia-times.org
В Свердловской области арестовали депутата думы Байкаловского сельского поселения 69-летнего Владимира Барыкина по делу о совращении 15-летней школьницы.
Читайте такжеРоссиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)Как пишет mk.ru, депутата задержали с поличным при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
На время проведения следственных действий он помещен в ИК-13 на территории Нижнего Тагила.
«Заявления против депутата готовы подать родители еще нескольких девочек», – отмечается в сообщении.
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