Заявления против задержанного готовы подать родители нескольких девочек.

В Свердловской области арестовали депутата думы Байкаловского сельского поселения 69-летнего Владимира Барыкина по делу о совращении 15-летней школьницы.

Читайте такжеРоссиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)Как пишет mk.ru, депутата задержали с поличным при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

На время проведения следственных действий он помещен в ИК-13 на территории Нижнего Тагила.

«Заявления против депутата готовы подать родители еще нескольких девочек», – отмечается в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН