В России полицейским приказали "выполнять план" по протоколам за нарушение карантина
Российский правозащитный проект «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых якобы начальница участковых Новосибирска Елена Устинова требует от подчинённых «выполнять план» по протоколам за нарушение самоизоляции.
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Как сообщает TJournal, на первой аудиозаписи женский голос говорит, что нужно «оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков».
«Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает», — заявляется тем же голосом на второй аудиозаписи.
«Уважаемые руководители, кроме ОП №7, ваши результаты признаны неудовлетворительными, поднимайте людей, организовывайте работу», — говорится на третьей.
Отмечается, что исходя из записей, от каждого отдела полиции требовали по 8-10 протоколов в день.
В дальнейшем «Омбудсмен полиции» опубликовал ещё одну запись, из которой следует, что указание «оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича». Поясняется, что речь идет о начальнике ГУ МВД России по Новосибирской области — генерале Стерликове Юрии Юрьевиче.
В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что после публикации аудиозаписей в интернете ведомство начало проверку.
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