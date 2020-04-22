В России полицейским приказали "выполнять план" по протоколам за нарушение карантина

Исходя из обнародованных в сети записей, от каждого отдела полиции в Новосибирске требовали по 8-10 протоколов в день.

Российский правозащитный проект «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых якобы начальница участковых Новосибирска Елена Устинова требует от подчинённых «выполнять план» по протоколам за нарушение самоизоляции.

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Как сообщает TJournal, на первой аудиозаписи женский голос говорит, что нужно «оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков».

«Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает», — заявляется тем же голосом на второй аудиозаписи.

«Уважаемые руководители, кроме ОП №7, ваши результаты признаны неудовлетворительными, поднимайте людей, организовывайте работу», — говорится на третьей.

Отмечается, что исходя из записей, от каждого отдела полиции требовали по 8-10 протоколов в день.

В дальнейшем «Омбудсмен полиции» опубликовал ещё одну запись, из которой следует, что указание «оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича». Поясняется, что речь идет о начальнике ГУ МВД России по Новосибирской области — генерале Стерликове Юрии Юрьевиче.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что после публикации аудиозаписей в интернете ведомство начало проверку.

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