В Москве от коронавируса умер протоиерий, призывавший не закрывать храмы
В Москве на 49-м году жизни от коронавируса умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, который призывал не закрывать храмы во время пандемии.
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О его смерти сообщили в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе.
«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве», — говорится в сообщении.
Позднее на сайте РПЦ появилось сообщение, в котором подтверждалось, что причиной смерти настоятеля стал COVID-19.
«Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Агейкин не раз утверждал, что храмы во время пандемии закрывать не нужно, так как "Бог всех излечит".
Богоявленский кафедральный собор в Елохове — это главный собор Московской епархии. Александр Агейкин с 2017 года был назначен заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии. Также параллельно он занимал пост председателя Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения.
Как сообщал УНИАН, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.
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