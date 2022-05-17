Многие сотрудники возмущены нововведением.

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в российском МВД усилили политическую пропаганду среди сотрудников.

Об этом пишет российское издание "Медиазона", которое признано иноагентом.

Сообщается, что на занятиях, где раньше полицейским рассказывали о новых законах, теперь показывают пропагандистские фильмы, выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также объясняют "причины" нападения России на Украину.

При этом полицейских заставляют все тщательно конспектировать. По словам действующих и бывших сотрудников полиции, за отсутствие конспекта могут не отпустить в отпуск.

"Вот эту блевань пока не перепишешь, в отпуск не отпустят", – заявил один из них.

Многие возмущены таким нововведением.

"Это дурка, которой я раньше не видел", – отметил еще один полицейский.

Сообщается, что, по словам опрошенных бывших и действующих полицейских, подобные занятия неэффективны: полицейские, как правило, просят заполнить тетрадь своих родственников или коллег:

"Серьезно никогда это никто не воспринимал, и вряд ли воспринимает сейчас".

Напомним, ранее сообщалось, как на росТВ полковник спрогнозировал капитуляцию России в войне с Украиной.

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