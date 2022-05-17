Россияне в истерике, ведь понимают неизбежность украинского контрнаступления и вероятность возвращения силовым путем не только всего Донбасса, но и Крыма.

Российские пропагандисты устроили истерику в прямом эфире, обсуждая способность Украины военным путем вернуть временно оккупированные Россией Донбасс и Крым. Военный эксперт и полковник Михаил Ходарьонок заявил, что из войны надо выходить, а пропагандистка Ольга Скабєєва не нашла убедительных контраргументов, поэтому смогла только отметить, что "сдаться невозможно".

Фрагмент этой дискуссии появился в сети.

"Американцы, накачивая Украину оружием, прогнозируют, что где-то в июле-августе украинцы должны пойти в контрнаступление и не просто остановиться на позициях 24 февраля, а с помощью американского оружия отвоевать и Донбасс с Крымом. Зеленский уже отреагировал и сказал, что они готовы", – заявила Скабеева.

Российский полковник Ходаренок подтвердил, что украинское войско действительно может это сделать. Более того, он не исключает мобилизации 1 млн украинцев при необходимости.

"Не надо пить информационное успокоительное. ... Вооруженные силы Украины могут поставить к оружию 1 млн человек. Вопрос лишь в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением. А после того, как в полную силу заработает американский ленд-лиз и европейская военная помощь, то миллион вооруженных украинских солдат станет реальностью. И это произойдет уже в ближайшее время", – сказал гость студии, полковник ВС РФ Михаил Ходаренок.

В то же время кремлевская топ-пропагандистка пыталась парировать, традиционно заявляя о "мощи второй армии мира". Однако полковник мигом ее осадил.

"Ситуация, которая складывается вокруг нас, не является нормальной. Против нас коалиция из 42 стран, а наши возможности в военно-политическом и военно-техническом плане ограничены. И нам из этой ситуации надо будет выходить",- сказал Ходаренок.

Скабєєва не успокоилась, заявляя, что "на кону существование РФ", поэтому "сдаться невозможно". "Надо идти до конца, а там уже – кто сдюжит", – добавила она.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров. Произойдет это к середине июля.

В МВД также заявили, что Вооруженные Силы Украины не остановятся на рубежах ОРДЛО, когда пойдут в контрнаступление. Украинские военные отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

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