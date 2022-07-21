Родственники российских отказников жалуются, что оккупантов держат в подвалах вооруженные люди

Минимум 1793 российских военных отказались воевать против Украины с февраля. Это представители 22 регионов РФ.

Об этом пишет российское издание Медуза.

Отмечается, что информация о 1559 "отказниках" обнародовали российские СМИ. При это указано, что еще не менее 234 человека насильно удерживают в районе временно оккупированного города Брянка Луганской области.

По словам родственников, военных держат в подвалах и других закрытых охраняемых помещениях. При этом удерживаемых россиян заставляют идти на фронт.

Мать одного попавших в Брянку россиян Фатима Горшенина рассказала, что одно из мест, где удерживают солдат, охраняют сотрудники частной военной организации.

"Когда ребят привезли в Брянку, мы звонили в часть, командиру роты, командиру базы. Я спрашивала, что они собираются делать, почему они их не забирают. Мне сказали, что там новый центр "отказников". С ними проводятся беседы. Как они сказали, там больше двух недель держать не будут: если их не уговорят продолжать службу, то переправят на базу в часть и здесь расторгнут контракт. Но этого не произошло", - пожаловалась женщина.

Мать оккупанта-отказника на данный момент не знает, где ее сын.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине за сутки были уничтожены 100 российских оккупантов. По состоянию на четверг, 21 июля, общие потери противника составляют 38 850 человек.

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