Враг штурмовал район Ивано-Дарьевки, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

Украинские военные успешно отбили ряд штурмовых действий оккупантов на востоке страны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Отмечается, что ВСУ отбили штурмы россиян в направлении Лисичанского НПЗ - Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

Кроме того, враг без успехов атаковал, в частности, направление Углегорской ТЭС: "Неудачные штурмы оккупантов на направлениях Клиновое-Вершина, Мироновка-Углегорская ТЭС опять провалились".

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово.

Артиллерийские обстрелы фиксировались неподалеку Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье. Провел воздушную разведку неподалеку Дмитровки и Вернополья.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск враг нанес авиаудары возле Красногоровки, Каменки, Солодкого и Новоандреевки. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новопиль, Белогорье. Для корректировки огня артиллерии задействованы беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня вблизи Щербакив, Малой Токмачки и Белогорье.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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