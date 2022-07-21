На украинской земле ликвидировали еще четыре вражеских танка.

В Украине за сутки были уничтожены 100 российских оккупантов.

По состоянию на четверг, 21 июля, общие потери противника составляют 38 850 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

На нашей земле также ликвидированы четыре вражеских танка, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, одна реактивная система залпового огня, семь беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

По данным Генштаба ВСУ, противник понес самые большие потери на Славянском направлении.

Напомним, Россия вторглась в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля и назвала свои действия "спецоперацией" якобы для "денацификации", "демилитаризации" украинского государства и "защиты" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Из-за захватчиков только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 21 июля на нашей территории ликвидировали 38 750 оккупантов.

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