Платформу на станции не почистили, поэтому обычный выход из поезда превратился в "заплыв" через кучи снега.

Вечером 2 февраля в сети распространилось видео из России, где пассажиры электрички, выбираясь из вагона, вынуждены прыгать в сугроб.

На кадрах видно, как несколько женщин в пуховиках выходят из поезда и неожиданно для себя проваливаются в снег по пояс.

"Вот так и выгрузили, все застряли", - говорит голос за кадром.

В социальных сетях сообщалось, что ролик сделан на станции "Зубчаниновка" в Самаре. Однако журналисты "КП-Самара", побывавшие там, выяснили, что это не так. На станции "Зубчаниновка" установлена платформа на возвышенности, и, несмотря на сильную метель, ее лишь немного засыпало снегом.

Оказалось, что видео было снято в небольшом селе Гойтх Краснодарского края, пишет "КП-Кубань". Там ежедневно электричками пользуются десятки местных жителей, так как это самый быстрый способ добраться до цивилизации.

Когда же на местность обрушились мощные снегопады, электрички все еще продолжали ходить, а рабочие чистили рельсы, но не успевали убирать платформы. Поэтому людям из поезда пришлось выходить в снег.

"Прыгали прямо в сугробы. Но ничего, вышла на дорогу, отряхнулась", - рассказала пассажирка Марина, вернувшаяся домой на ночной электричке.

Отмечается, что через несколько часов после записи видео занялись и очисткой платформы. Местные жители говорят, что таких снегопадов, как в конце января 2022, они еще не видели.

Ранее УНИАН писал, как пассажиров поезда на пути в Москву высадили в сугроб, так как пассажирская платформа рассчитана лишь на восемь вагонов.

А на Сахалине намело сугробы в человеческий рост.

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