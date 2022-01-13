На острове свирепствует циклон.

Сахалин накрыл мощный циклон. Там за первую в этом году метель количество выпавших осадков близится к значению месячной январской нормы - 44 миллиметра. Сугробы намело в человеческий рост, местами - буквально по крыши домов.

По данным skr.su, в городе Южно-Сахалинск решили приостановить движение автобусов. Из-за того, что тротуары не расчищены от снега, многие горожане передвигаются по автомобильным дорогам.

Как сообщается, в городе введен режим ЧС. Тем временем синоптики прогнозируют, что непогода на Сахалине еще задержится.

Напомним, пока одну часть света засыпает снегом, в Аргентине фиксируют рекордную жару. Там температура поднимается до +45°. Из-за этого начались проблемы с электроснабжением. Примерно 743000 домохозяйств в Буэнос-Айресе потеряли электроэнергию. Отключение также повлияло на систему очистки воды.

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