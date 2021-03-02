Пассажирская платформа рассчитана лишь на 8 вагонов.

Пассажиры поезда Абакан-Москва по прибытии на станцию были вынуждены преодолевать глубокие снежные сугробы.

Видео курьеза появилось в YouTube.

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Как свидетельствуют кадры, растерянные россияне по пояс проваливались в снег. При этом с ними были большие сумки.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел 1 марта. Пассажирская платформа, говорят в местной железной дороге, была расчищена, но она рассчитана лишь на 8 вагонов. Прибывший поезд состоял из 14-ти.

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Автор: УНИАН