На одном из кладбищ Новосибирска заметили квартал, где выкопаны могилы с одинаковыми крестами.

В России обнаружили новое массовое захоронение оккупантов, большинство из которых — члены ЧВК "Вагнера". Его нашли на одном из кладбищ Новосибирска.

Такой информацией поделилось издание "Тайга.инфо" со ссылкой на видео, присланное очевидцами. Как сказано в публикации портала: "Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го".

Всего на кладбище обнаружили по примерным подсчетам более 200 новых захоронений. На большинстве могил лежат венки, которые ассоциируются с ЧВК "Вагнера". Часть из них просто украшены цветами российского флага. Вероятно, это оккупанты, состоявшие в рядах регулярной армии, а не наемники.

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Журналисты проверили имена на могилах и выяснили, что многие ликвидированные рашисты не упоминались в российских официальных источниках, как погибшие. Некоторые из мертвых оккупантов были ранее осуждены. Репортеры узнали об этом благодаря электронной базе судов. В большинство случаев завербованные зэки были из Краснодарского края, Тувы и Кузбасса, и не из Новосибирска.

В России растет количество захоронений оккупантов

На кладбище наемников ЧВК "Вагнера" в станице Бакинская Краснодарского края появились сотни новых могил. Это удалось выяснить благодаря спутниковым снимкам Maxar.

Главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин провел экскурсию на одном из кладбищ наемников. Он признался, что новые могилы продолжают появляться.

Два массовых захоронения рашистов обнаружили на Александровском кладбище под Иркутском. Здесь хоронят как "вагнеровцев", так и контрактников с мобилизованными.

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