Потери ЧВК "Вагнер" лучше всего демонстрирует скорость размножения свежих могил на секретных кладбищах. Только на одном из "вагнеровских могильников" за неделю похоронили 34 наемника, ликвидированных в Украине.
Как сообщает издание SOTA, именно столько новых могил на 7 дней появилось на кладбище в кубанской станице.
"За неделю на кладбище "Вагнера" в кубанской станице Бакинской появилось 34 новые могилы", - говорится в сообщении.
Издание напомнило, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин вербует новых наемников через спортивные клубы по всей России.
Потери "Вагнера": последние данные
ЧВК Пригожина настойчиво везет на фронт новое пушечное мясо, а ВСУ мастерски его уничтожает. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях оккупантов потери составляют до 80% личного состава.
В Белом доме заявили, что за год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников. Более 4 тысяч "вагнеровцев" были ликвидированы с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.
Недавно боевики частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов наемников. "Вагнеровцы" заявили, что ВСУ ежедневно " минусуют "сотни их"коллег". Впоследствии главарь "Вагнера" показал гору трупов своих наемников. Он заявил, что будет воевать "до конца".