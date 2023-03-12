По меньшей мере 34 свежих могилы появилось там за неделю.

Потери ЧВК "Вагнер" лучше всего демонстрирует скорость размножения свежих могил на секретных кладбищах. Только на одном из "вагнеровских могильников" за неделю похоронили 34 наемника, ликвидированных в Украине.

Как сообщает издание SOTA, именно столько новых могил на 7 дней появилось на кладбище в кубанской станице.

"За неделю на кладбище "Вагнера" в кубанской станице Бакинской появилось 34 новые могилы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Издание напомнило, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин вербует новых наемников через спортивные клубы по всей России.

Потери "Вагнера": последние данные

ЧВК Пригожина настойчиво везет на фронт новое пушечное мясо, а ВСУ мастерски его уничтожает. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

В Белом доме заявили, что за год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников. Более 4 тысяч "вагнеровцев" были ликвидированы с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.

Недавно боевики частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов наемников. "Вагнеровцы" заявили, что ВСУ ежедневно " минусуют "сотни их"коллег". Впоследствии главарь "Вагнера" показал гору трупов своих наемников. Он заявил, что будет воевать "до конца".

Вас также могут заинтересовать новости: