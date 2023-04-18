Там более 60 могил и их количество растет.

Российские издание "Люди Байкала" обнаружило два крупных захоронения на Александровском кладбище под Иркутском. Тут массово хоронят российских солдат – контрактников, "вагнеровцев", мобилизованных.

Как пишет издание, изначально это кладбище в ЧВК "Вагнера" называли "братской могилой". Мать 24-летнего Расима Игумнова, завербованного в ЧВК заключенного, ликвидированного 31 декабря, рассказала, что ей угрожали похоронить погибшего под Иркутском, если она сама не заберет его тело.

"Мне сказали: или вы заберете труп, или мы похороним его в братской могиле в Иркутске", — говорит мать "вагнеровца" Людмила Гилязова.

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Сегодня на кладбище под Иркутском есть две зоны с могилами российских военных. На первой, "Аллее героев", 13 могил. На другом, безыменном отдаленном квадрате для "вагнеровцев", к которому нужно идти через все кладбище, 53 могилы. На некоторых их них лежат венки с символикой ЧВК "Вагнера". Количество захоронений на этом почти пустом кладбище в течение последних месяцев только растет, пустые могилы роют и наперед.

На "Аллее героев" преимущественно жители области. Из 13 человек только о шести публиковались некрологи, о смерти других ничего публично известно не было. СМИ удалось выяснить, что минимум трое – добровольцы, двое – мобилизованные, – один контрактник. Все они были ликвидированы в Украине с декабря 2022 года по март 2023 года.

Из 53 похороненных в дальнем углу кладвища "вагнеровцев" только о пяти были некрологи в соцсетях и районных газетах. Минимум 43 погибших их них были заключенными, их возраст – от 20 до 62 лет. Из открытых баз судов известно, что 17 – осуждены за убийство, остальные – за кражи и наркотики. Только 20 похороненных на этом кладбище из Иркутской области, остальные – из находящихся восточнее Бурятии и Забайкалья.

Журналисты "Люди Байкала" попытались отыскать родственников погибших и связаться с ними. Выяснилось, что минимум четверо "вагнеровцев" были сиротами, у многих были сложные отношения с родственниками (часть из них отбывали сроки в колониях за преступления против близких – нападения, кражи, убийства).

Часть близких мертвых россиян, которых удалось разыскать, не знала об их смерти на войне против Украины. Смерть некоторых из них впоследствии близким подтвердили в ЧВК "Вагнера". Другим же сказали, что фото могилы с именем их родственника – фейк, и нужно ждать официальных сообщений.

Например, сестра Максима Герчикова, завербованного в ЧВК "Вагнера" во время отбывания наказания за 12 краж и угон авто, рассказала журналистам, показавшим ей фото могилы брата под Иркутском: "Ушел туда [на войну] и мне ничего не сказал. Я узнала от посторонних людей. Мы давно не общались. [В разговоре с представителями ЧВК "Вагнера"] я только заикнулась про кладбище в Иркутске — они мне сразу: "Это фейк!". Типа, не верьте никому, пока не придет официальное извещение".

Другие, с кем ЧВК "Вагнера" связывалась, рассказали, что их оповещали о смерти и месте захоронения родственников. Некоторые получали компенсацию. За смерть россиянина выплачивали по 5 миллионов рублей "гробовых", еще 100 тысяч рублей – на похороны. Некоторым выплачивали и зарплату погибшего. При этом "гробовые" и зарплату родственникам отдавали наличными в месте, которое выбирал специальный куратор от ЧВК "Вагнера".

Похороны российских военных - скандалы

Инцидент в Иркутске – не первый, связанный с захоронением российских военных вдали от их дома и без уведомления близких об их смерти. Накануне скандал разгорелся в российской Туве, на родине министра обороны РФ Сергея Шойгу. Родственники мертвых россиян случайно узнали об их гибели – после того, как появились фото с кладбища в Новосибирске, в сотнях километров от Тувы.

Скандалами сопровождалось и погребение "вагнеровцев" в Краснодарском крае. Местное кладбище в станице Бакинская сегодня является самым крупных местом захоронения россиян, ликвидированных в Украине. Еще одно – в городе Горячий Ключ. Тут власти наотрез отказывались разрешать захоронение военных, пока в ЧВК "Вагнера" не оказали давление.

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