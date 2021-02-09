По словам специалистов, это чревато онкологическими заболеваниями.

В Воркуте дороги посыпают вместо реагента мышьяком и свинцом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Местные активисты взяли пробы почвы и отходов, которые свозят на хранение к шахте "Воркутинская". Нашли в них сильное загрязнение тяжёлыми металлами. Сообщается, что этими шлаками в городе покрывают дороги. Машины ездят по ним и превращают в пыль — в итоге над Воркутой стоит токсичный смог, а когда всё тает — остатки со снегом разносятся по городу и попадают в реки.

"Специалисты говорят, что всё это чревато болезнями лор-группы и онкологией. Но муниципалитет утверждает, что шлаки относятся к пятому (самому низкому) классу опасности. Поэтому менять реагент на безопасный никто не будет", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН