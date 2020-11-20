В Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в нетрезвого пассажира без билета, который полез в драку.
Читайте такжеВ России мужчина пригласил в гости компанию подростков и расстрелял их из ружьяВидео инцидента опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».
Отмечается, что пассажир отказался платить за проезд и стал хамить женщине-кондуктору. За нее вступился коллега.
«Он попытался уговорить «зайца» купить билет, но тот отказался и напал на мужчину. В ходе потасовки кондуктор достал травматический пистолет и выстрелил в злоумышленника. Безбилетник сбежал», – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что кондуктору понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ушиб ребер и травму головы.
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